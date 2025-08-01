В ВКО мальчик погиб после падения с качелей

По материалам дела, 11 июля 2024 года отец привёл своих детей в группу продлённого дня, где воспитатели приняли их без официального договора и, нарушив инструкции, вывели группу из 27 детей на прогулку в парк «Сәулетай» без должного инструктажа и надзора. Во время прогулки один из мальчиков залез на неисправные качели, предназначенные для детей с ограниченными возможностями, и получил серьёзные травмы при падении. Ребёнок был госпитализирован и находился в больнице почти две недели, но, не приходя в сознание, скончался.