СМИ: ошибка диспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

«Фуллер сообщил, что диспетчеру следовало предупредить экипаж о том, что вертолет использовал визуальное разделение и что “объекты могли столкнуться”, — сказано в статье.
По данным журналистов, на этой неделе в США проходят слушания Национального совета по безопасности на транспорте, расследующего причины случившегося.
Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.
После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.