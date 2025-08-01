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СМИ: ошибка диспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что причиной авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона в январе этого года могла стать ошибка авиадиспетчера. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Источник: AP 2024

«Фуллер сообщил, что диспетчеру следовало предупредить экипаж о том, что вертолет использовал визуальное разделение и что “объекты могли столкнуться”, — сказано в статье.

По данным журналистов, на этой неделе в США проходят слушания Национального совета по безопасности на транспорте, расследующего причины случившегося.

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

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