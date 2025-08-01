СМИ: ошибка диспетчера могла стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.