Праздник закончился сальмонеллезом: повар ответит за отравление больше 40 человек в кафе Братска

В Иркутской области завершено расследование дела о массовом отравлении. Все произошло 28 июня 2024 года. В одном из кафе-баров Братска собрались две компании: в первом банкетном зале около 20 сибиряков отмечали 50-летие родственницы, а во втором бывшие 11-классники праздновали выпускной вместе с родителями.
Уже в субботу, 29 июня, гости заведения (всего 41 человек) стали попадать в больницу с рвотой, болями в животе и повышенной температурой. Среди пострадавших были 9 детей, а также беременная женщина.
По версии следствия, повар-администратор заведения не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении и выдаче горячих блюд, что привело к распространению сальмонеллеза среди посетителей. 45-летнюю женщину обвиняют по ч. 1 ст. 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий».
Кроме того, в прошлом году семьи пострадавших школьников и малышей обратились в суд с требованием о выплате компенсации морального вреда. Всего заведение должно возместить 255 тысяч рублей.