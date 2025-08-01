Праздник закончился сальмонеллезом: повар ответит за отравление больше 40 человек в кафе Братска

В Иркутской области завершено расследование дела о массовом отравлении. Все произошло 28 июня 2024 года. В одном из кафе-баров Братска собрались две компании: в первом банкетном зале около 20 сибиряков отмечали 50-летие родственницы, а во втором бывшие 11-классники праздновали выпускной вместе с родителями.