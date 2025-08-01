Аким Карашукеев прокомментировал стрельбу в селе Мойынкум

Глава региона отметил, что по факту нарушения общественного порядка с участием молодежи в Мойынкумском районе компетентные органы принимают необходимые меры.
«Ситуация находится на особом контроле. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: верховенство закона и обеспечение общественного порядка — одни из главных приоритетов государства. В подобных случаях компромиссов быть не может — подозреваемые будут привлечены к ответственности в рамках закона. Молодежь — будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм общественного поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности», — написал Ербол Карашукеев в Instagram *1 августа.
Он призвал «всех молодых людей сохранять трезвый взгляд, избегать провокаций и вносить вклад в укрепление общественного согласия».
Вечером 29 июля 2025 года в селе Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения из травматического оружия. Пострадавших доставили в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 — ст. 99 ч. 2 УК РК. Позднее стало известно, что полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.