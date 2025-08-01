Аким Карашукеев прокомментировал стрельбу в селе Мойынкум

«Ситуация находится на особом контроле. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: верховенство закона и обеспечение общественного порядка — одни из главных приоритетов государства. В подобных случаях компромиссов быть не может — подозреваемые будут привлечены к ответственности в рамках закона. Молодежь — будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм общественного поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности», — написал Ербол Карашукеев в Instagram *1 августа.