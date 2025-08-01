В Уфе подростка избили за накрашенные ногти

Двое ребят избили 13-летнего мальчика за неформальный стиль одежды. Как сообщается в соцсетях, парням не понравились накрашенные ногти подростка и в целом его необычный стиль одежды, хотя на нем были белая футболка и черные брюки. Они повалили свою жертву на асфальт и стали наносить удары ногами. Затем ребята ушли, а вот пострадавшему потребовалась помощь медиков — его госпитализировали с сотрясением и ушибами.