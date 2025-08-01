В Уфе подростка избили за накрашенные ногти

Двое ребят избили 13-летнего мальчика за неформальный стиль одежды. Как сообщается в соцсетях, парням не понравились накрашенные ногти подростка и в целом его необычный стиль одежды, хотя на нем были белая футболка и черные брюки. Они повалили свою жертву на асфальт и стали наносить удары ногами. Затем ребята ушли, а вот пострадавшему потребовалась помощь медиков — его госпитализировали с сотрясением и ушибами.
«Башинформу» в пресс-службе МВД Башкирии заявили, что сейчас ведется розыск злоумышленников.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 7 по Уфе. В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего и принимаются меры по установлению личностей нападавших. Если вы располагаете какой-либо информацией в связи с данным происшествием, просим обратиться в полицию», — прокомментировали в ведомстве.