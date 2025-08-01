Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Шарыпово 24-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку

Все произошло 25 лет назаВ Красноярском крае прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против мужчины, который в 2000 году совершил преступление в отношении 9-летней девочки в Шарыпове.

Все произошло 25 лет наза.

В Красноярском крае прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против мужчины, который в 2000 году совершил преступление в отношении 9-летней девочки в Шарыпове. Тогда ему было 24 года.

Согласно информации, инцидент произошел, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил ребенка в подвал ее дома и совершил надругательство. Вскоре после преступления правоохранительные органы установили личность подозреваемого, однако он скрылся за пределами России.

Спустя год, узнав о розыске, мужчина вернулся и заявил о своей невиновности. В результате дело было приостановлено из-за невозможности его задержания. Однако спустя 25 лет новый прокурор снова взялся за это дело, собрав все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению.

Теперь прокуратура утвердила обвинение по статье 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.