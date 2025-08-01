В городе Шарыпово 24-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку

Все произошло 25 лет наза.
В Красноярском крае прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против мужчины, который в 2000 году совершил преступление в отношении 9-летней девочки в Шарыпове. Тогда ему было 24 года.
Согласно информации, инцидент произошел, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил ребенка в подвал ее дома и совершил надругательство. Вскоре после преступления правоохранительные органы установили личность подозреваемого, однако он скрылся за пределами России.
Спустя год, узнав о розыске, мужчина вернулся и заявил о своей невиновности. В результате дело было приостановлено из-за невозможности его задержания. Однако спустя 25 лет новый прокурор снова взялся за это дело, собрав все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению.
Теперь прокуратура утвердила обвинение по статье 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.