В городе Шарыпово 24-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку

Спустя год, узнав о розыске, мужчина вернулся и заявил о своей невиновности. В результате дело было приостановлено из-за невозможности его задержания. Однако спустя 25 лет новый прокурор снова взялся за это дело, собрав все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению.