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СК начал проверку из-за схода 8 вагонов грузового поезда в Челябинске

Инцидент произошел сегодня днем, 1 августа, на станции Шершни.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи. Об этом рассказали в Центральном МСУТ СК России.

На подъездном пути «Символ» на сбрасывающей стрелке с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. По предварительной версии, все случилось во время разгрузочных работ. Там оборвался лебедочный трос, в результате вагоны выкатились.

ЧП на станции Шершни обошлось без пострадавших. На движение поездов на путях общего пользования инцидент не повлиял. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Следственные органы начали проверку действий ответственных лиц по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Кроме того, собственную проверку организовала Челябинская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство уделит внимание выполнению требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.