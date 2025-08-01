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В Тольятти произошел пожар в торговом центре из-за кофемашины

В пятницу, 1 августа, в 11:53 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в торговом центре на ул. Спортивной, 4 В в Автозаводском районе Тольятти.

Об этом сообщает МЧС Самарской области.

В ведомстве уточняют, что на втором этаже фудкорта загорелась кофемашина. В 12:06 пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. Эвакуировано 70 человек, включая 8 детей. Пострадавших нет.