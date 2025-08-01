Полиция Братска выявила более 400 нарушений миграции

За 6 месяцев 2025 года в Братске полицейские провели 715 проверок в местах пребывания и работы иностранцев. За эти полгода было пресечено более 400 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.