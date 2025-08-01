Полиция Братска выявила более 400 нарушений миграции

За 6 месяцев 2025 года в Братске полицейские провели 715 проверок в местах пребывания и работы иностранцев. За эти полгода было пресечено более 400 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Особое внимание уделялась выявлению фактов организации незаконной миграции, фиктивной регистрации иностранцев, а также использованию поддельных документов, — говорят правоохранители.
За указанный период наложено штрафов на сумму более 2,9 млн рублей, взыскано — 2,2 млн рублей. Аннулировано 5 разрешений на временное проживание и 39 дающих вид на жительство. 32 человека выдворены за пределы Российской Федерации.
После выявления фиктивной прописки с миграционного учета по месту пребывания снято 75 иностранных граждан. За предоставление ложных сведений 111 жителей ближнего зарубежья оштрафованы.
Напомним, в Иркутской области завершено расследование дела о массовом отравлении. Все произошло 28 июня 2024 года. В одном из кафе-баров Братска собрались две компании: в первом банкетном зале около 20 сибиряков отмечали 50-летие родственницы, а во втором бывшие 11-классники праздновали выпускной вместе с родителями.