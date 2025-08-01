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На Алтае нашли тело омича, которого утянуло в водоворот

Мужчина погиб.

Источник: Om1 Омск

Тело 36-летнего омича, которого 22 июля в устье реки Эдиган унесло в водоворот, нашли в Катуни. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Алтай:

«В Чемальском районе в реке Катунь обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам. Личность погибшего установлена».

Днём трагедии мужчина отдыхал неподалёку от Ороктойского моста. По словам очевидцев, его затянуло в водоворот, и сильное течение вынесло в Катунь. К поискам подключались трое спасателей и единица техники, берег обследовали вниз по течению, но результатов тогда не было.

Сейчас тело передано следователям; обстоятельства происшествия уточняются.