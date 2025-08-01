На Алтае нашли тело омича, которого утянуло в водоворот

Днём трагедии мужчина отдыхал неподалёку от Ороктойского моста. По словам очевидцев, его затянуло в водоворот, и сильное течение вынесло в Катунь. К поискам подключались трое спасателей и единица техники, берег обследовали вниз по течению, но результатов тогда не было.