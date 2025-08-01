На озере Калды в Челябинской области утонул четырёхлетний ребёнок

Очевидец обнаружил ребёнка в воде всего в пяти метрах от берега. Реанимационные действия не дали результата. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, на месте работают следователи и сотрудники МЧС, в том числе психологи.
Специалисты напоминают: за маленькими детьми у воды необходим постоянный контроль. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах.
Ранее на Аргазинском водохранилище в Челябинской области спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время рыбалки. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности региона.