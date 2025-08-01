В ДТП в Москве погиб звездный фотограф Рафаэль Юсипов

31-летний Рафаэль Юсипов, известный как фотограф российских звезд, погиб в дорожно-транспортном происшествии на юге столицы. Он скончался в больнице после столкновения его мотоцикла с каршеринговым автомобилем. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.