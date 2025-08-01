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В ДТП в Москве погиб звездный фотограф Рафаэль Юсипов

В Москве погиб известный фотограф Рафаэль Юсипов, попав в смертельное ДТП на своем мотоцикле.

Источник: РИА "Новости"

31-летний Рафаэль Юсипов, известный как фотограф российских звезд, погиб в дорожно-транспортном происшествии на юге столицы. Он скончался в больнице после столкновения его мотоцикла с каршеринговым автомобилем. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, авария произошла около 4 часов утра на Варшавском шоссе. Водитель каршерингового внедорожника Chery, совершая разворот из среднего ряда, не пропустил мотоцикл Suzuki, которым управлял фотограф.

Байк на большой скорости врезался в бок автомобиля, отбросив мужчину на 15 метров. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу с множественными переломами. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными: он скончался спустя два часа.

Юсипов был известен как фотограф, работавший с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Даней Милохиным и другими представителями шоу-бизнеса.