В ДТП в Москве погиб звездный фотограф Рафаэль Юсипов

31-летний Рафаэль Юсипов, известный как фотограф российских звезд, погиб в дорожно-транспортном происшествии на юге столицы. Он скончался в больнице после столкновения его мотоцикла с каршеринговым автомобилем. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, авария произошла около 4 часов утра на Варшавском шоссе. Водитель каршерингового внедорожника Chery, совершая разворот из среднего ряда, не пропустил мотоцикл Suzuki, которым управлял фотограф.
Байк на большой скорости врезался в бок автомобиля, отбросив мужчину на 15 метров. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу с множественными переломами. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными: он скончался спустя два часа.
Юсипов был известен как фотограф, работавший с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Даней Милохиным и другими представителями шоу-бизнеса.