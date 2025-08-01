В Екатеринбурге пьяная хулиганка покалечила девочку в трамвае

1 августа 2025 года совершении суд признал Татьяну виновной в совершении преступления по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия).