В Екатеринбурге пьяная хулиганка покалечила девочку в трамвае

В Екатеринбурге пьяная хулиганка напала на девочку в трамвае. Женщина ударила подростка по голове и оказалась на скамье подсудимых, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
1 мая 2025 года около шести часов вечера 53-летняя дебоширка Татьяна, будучи пьяной, решила проехаться на трамвае. В транспорте женщина развязала ссору с пассажирами.
Хулиганка громко кричала, нецензурно выражалась и в итоге, вооружившись бутылкой из-под алкоголя, ударила по голове 14-летнюю девочку. Помимо физической боли, у подростка обнаружили травмы.
1 августа 2025 года совершении суд признал Татьяну виновной в совершении преступления по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
— Прокуратура в ходе рассмотрения в суде уголовного дела заявила исковые требования о взыскании с осужденной в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда, — уточнили в надзорном ведомстве.
Женщину приговорили к одному году принудительных работ, с удержанием 5% заработка в пользу государства.
Также осужденная заплатит пострадавшей девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.