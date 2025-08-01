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Пассажирка автобуса пострадала в массовом ДТП в Челябинске

На челябинском Северо-Западе в аварию попали три машины и автобус.

Источник: Интерсвязь

В Челябинске утром 1 августа случилось четверное ДТП. Возле пересечения Комсомольского проспекта с улицей Молдавской столкнулись автобус № 24, Lexus, LADA Kalina и ВАЗ.

Происшествие сняла камера наружного наблюдения. на кадрах видно, что у края дороги припаркован грузовик. Он не дает автобусу подъехать к остановке.

Водителю общественного транспорта приходится свернуть на соседнюю полосу, чтобы обогнуть препятствие. LADA Kalina притормаживает, пропуская автобус. Но следом движется черный Lexus — он едет заметно быстрей других машин в потоке.

Lexus таранит lADA и врезается в автобус. Отечественную легковушку ударом отбрасывает на ВАЗ-2115.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, за рулем иномарки был 34-летний мужчина. Ладой управлял 24-летний молодой человек, автобусом — 54-летний водитель.

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автобуса.