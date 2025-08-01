Бывший глава Безенчукского района предстанет перед судом за взятки

Следствие полагает, что сотрудники субподрядной организации отремонтировали отмостки дома экс-главы Безенчукского района, за что он потом оказал содействие компании в заключении контракта на несколько миллионов. Ранее за подобные действия он получал ноутбук за 90 тысяч рублей.