Бывший глава Безенчукского района предстанет перед судом за взятки

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Безенчукского района Владимира Аникина. Его задержали в сентябре 2024 года по подозрению во взятках, напомнили в СК Самарской области. Вскоре после этого чиновника отправили в отставку.
— Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Следствие полагает, что сотрудники субподрядной организации отремонтировали отмостки дома экс-главы Безенчукского района, за что он потом оказал содействие компании в заключении контракта на несколько миллионов. Ранее за подобные действия он получал ноутбук за 90 тысяч рублей.
Пока шло расследование, на имущество экс-чиновника на 850 тысяч рублей наложили арест.