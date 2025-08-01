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В Уфе 13-летнего школьника избили за маникюр

В Уфе подростка избили за накрашенные ногти.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 13-летний подросток попал в больницу после жестокого нападения. Двое ровесников мальчика напали на него из-за его внешнего вида. Школьникам не понравились накрашенные ногти и стиль одежды, считая его неформальным, хотя подросток был одет в обычную белую футболку и черные брюки.

Нападавшие повалили парня на землю и начали избивать ногами. После нападения они скрылись, а пострадавшему юноше потребовалась медицинская помощь. Уже в больнице врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 7 Уфы. Сотрудники ведомства сейчас устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают нападавших. Всех, кто знает о произошедшем и может помочь расследованию, просят звонить в полицию.

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