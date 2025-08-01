В Уфе 13-летнего школьника избили за маникюр

В Уфе 13-летний подросток попал в больницу после жестокого нападения. Двое ровесников мальчика напали на него из-за его внешнего вида. Школьникам не понравились накрашенные ногти и стиль одежды, считая его неформальным, хотя подросток был одет в обычную белую футболку и черные брюки.