В Уфе 13-летнего школьника избили за маникюр

В Уфе 13-летний подросток попал в больницу после жестокого нападения. Двое ровесников мальчика напали на него из-за его внешнего вида. Школьникам не понравились накрашенные ногти и стиль одежды, считая его неформальным, хотя подросток был одет в обычную белую футболку и черные брюки.
Нападавшие повалили парня на землю и начали избивать ногами. После нападения они скрылись, а пострадавшему юноше потребовалась медицинская помощь. Уже в больнице врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 7 Уфы. Сотрудники ведомства сейчас устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают нападавших. Всех, кто знает о произошедшем и может помочь расследованию, просят звонить в полицию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.