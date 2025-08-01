Переломала ребра младенцу: в Омской области жестокая мать пойдет под суд

Прокуратура Кормиловского района Омской области расследовала уголовное дела против местной жительницы. 19-летнюю женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-месмячного ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию. Жуткую историю рассказала 1 августа в облпрокуратуре.
12 января 2025 года фигурантка нанесла своему маленькому сыну несколько ударов ногой по телу. Причиной стало то, что ребенок испачкался сажей, открыв печку. В результате врачи диагностировали у младенца переломы ребер и другие серьезные повреждения. в пресс-ведомстве уточнили, что подсудимая уже привлекалась ранее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Своб вину в содеянном женщина полностью признала. Следствие ходатайствовало об аресте, суд согласился с этой мерой пресечения. Теперь молодой маме грозит тюремный срок, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Дело уже передали в Кормиловский райсуд для рассмотрения.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 85-летнюю старушку осудили за 17 эпизодов мошенничества.