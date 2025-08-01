Переломала ребра младенцу: в Омской области жестокая мать пойдет под суд

12 января 2025 года фигурантка нанесла своему маленькому сыну несколько ударов ногой по телу. Причиной стало то, что ребенок испачкался сажей, открыв печку. В результате врачи диагностировали у младенца переломы ребер и другие серьезные повреждения. в пресс-ведомстве уточнили, что подсудимая уже привлекалась ранее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.