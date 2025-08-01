Сбитый машиной такси на Петровском проспекте пешеход скончался

Напомним, ДТП случилось в 7:02 у дома 24, корпус 1 по Петровскому проспекту. 40-летний водитель «Омоды» в цветографической раскраске такси наехал на пешехода, который стоял рядом с автомобилем Hyundai Sonata, открыв водительскую дверь. Пострадавшего пешехода увезли на скорой в состоянии клинической смерти.