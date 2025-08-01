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Сбитый машиной такси на Петровском проспекте пешеход скончался

Врачи не смогли спасти пострадавшего в утреннем ДТП с такси в Петроградском районе Петербурга. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 48-летний мужчина, сбитый автомобилем Omoda на Петровском проспекте утром 1 августа, скончался в больнице. Полиция осмотрела место ДТП, опросила свидетелей и возбудила уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, ДТП случилось в 7:02 у дома 24, корпус 1 по Петровскому проспекту. 40-летний водитель «Омоды» в цветографической раскраске такси наехал на пешехода, который стоял рядом с автомобилем Hyundai Sonata, открыв водительскую дверь. Пострадавшего пешехода увезли на скорой в состоянии клинической смерти.

После наезда на человека Omoda врезалась в припаркованный неподалеку BMW и перевернулась на крышу. ДТП попало на видео. Водитель такси тоже пострадал — у него травмы средней тяжести.