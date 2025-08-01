В Башкирии мать сумела вернуть сына после похищения отцом

После развода родители не смогли договориться о месте проживания ребенка. Суд постановил, что до вынесения окончательного решения мальчик должен оставаться с матерью. Однако мужчина проигнорировал это распоряжение. Мужчина выхватил малыша у матери на улице, посадил в автомобиль и скрылся. Два месяца женщина не знала, где находится ее сын. Утешало женщину лишь редкие видеозаписи от экс-супруга, которые он присылал, доказывая, что с малышом все в порядке.