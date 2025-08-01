В Башкирии мать сумела вернуть сына после похищения отцом

В Башкирии трехлетний мальчик, которого отец насильно забрал у жены, смог воссоединиться с мамой благодаря вмешательству полиции. Как рассказала Уполномоченный по правам ребенка Ольга Панчихина, конфликт между бывшими супругами удалось разрешить.
После развода родители не смогли договориться о месте проживания ребенка. Суд постановил, что до вынесения окончательного решения мальчик должен оставаться с матерью. Однако мужчина проигнорировал это распоряжение. Мужчина выхватил малыша у матери на улице, посадил в автомобиль и скрылся. Два месяца женщина не знала, где находится ее сын. Утешало женщину лишь редкие видеозаписи от экс-супруга, которые он присылал, доказывая, что с малышом все в порядке.
Судебным приставам пришлось разыскивать беглеца в Татарстане, только после этого ребенка вернули маме.
— За последние четыре года количество подобных обращений увеличилось на 37%. Особенно беспокоит рост случаев, когда родители отказываются исполнять судебные решения о месте жительства детей и порядке общения с ними. Во всех спорных ситуациях нужно руководствоваться исключительно интересами детей, — отметила Панчихина.
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