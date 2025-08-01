В Турции умерла старейшая жительница страны на 132-м году жизни

Турецкая долгожительница Ходи Гюркан скончалась в среду, 30 июля. Ей был 131 год. Информацию об сообщило издание Turkiye Today.
Родившаяся 1 июля 1894 года, она провела всю свою жизнь в деревне Бинекли, расположенной на юго-востоке Турции, не покидая родного дома.
За свою долгую жизнь Гюркан стала свидетельницей смены эпох, наблюдая за переходом от Османской империи к современной Турецкой Республике.
Она оставила после себя большую семью: семерых детей, более ста внуков и множество правнуков.
Похороны состоялись на сельском кладбище, где проститься с уважаемой долгожительницей собрались родственники, друзья и односельчане.
Эксперты полагают, что секрет долголетия Ходи Гюркан кроется в наследственности, размеренном сельском образе жизни и особенностях средиземноморской диеты.
Напомним, недавно стало известно о кончине итальянской актрисы Адрианы Асти, известной по фильму «Калигула», которая ушла из жизни в возрасте 95 лет.