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В Турции умерла старейшая жительница страны на 132-м году жизни

Турецкая долгожительница Ходи Гюркан, отметившая 131 год, скончалась в среду, 30 июля.

Турецкая долгожительница Ходи Гюркан скончалась в среду, 30 июля. Ей был 131 год. Информацию об сообщило издание Turkiye Today.

Родившаяся 1 июля 1894 года, она провела всю свою жизнь в деревне Бинекли, расположенной на юго-востоке Турции, не покидая родного дома.

За свою долгую жизнь Гюркан стала свидетельницей смены эпох, наблюдая за переходом от Османской империи к современной Турецкой Республике.

Она оставила после себя большую семью: семерых детей, более ста внуков и множество правнуков.

Похороны состоялись на сельском кладбище, где проститься с уважаемой долгожительницей собрались родственники, друзья и односельчане.

Эксперты полагают, что секрет долголетия Ходи Гюркан кроется в наследственности, размеренном сельском образе жизни и особенностях средиземноморской диеты.

Напомним, недавно стало известно о кончине итальянской актрисы Адрианы Асти, известной по фильму «Калигула», которая ушла из жизни в возрасте 95 лет.