В Челябинске загорелось здание склада

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Предварительная площадь пожара 2300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада», — говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что пожар на складе произошел на улице Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 15 единиц техники.