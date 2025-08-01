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В Челябинске загорелось здание склада

В Челябинске на площади 2,3 тыс. квадратных метров горит здание склада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Предварительная площадь пожара 2300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада», — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что пожар на складе произошел на улице Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 15 единиц техники.