В Уфе стоимость новостроек упала почти на четыре процента

В Уфе дешевеет жилье. Среди крупных российских городов столица Башкирии оказалась в числе тех, где зафиксировано падение цен на новостройки. Согласно данным аналитической платформы «Мир квартир», стоимость квадратного метра в строящемся жилье Уфы за месяц уменьшилась на 1,5%.
К началу июля средняя цена за квадратный метр составила 171,13 тысячи рублей против 173,8 тысячи в июне. В пересчете на типовую квартиру это означает снижение на 3,7%. Теперь новую квартиру можно купить за 7,37 млн рублей.
Эксперты связывают текущую ситуацию на рынке с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ до 18%.
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