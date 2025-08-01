В Воронеже в подвале коттеджа накрыли нарколабораторию

В Воронеже завершили расследование дела участника нарколаборатории, в которой делали мефедрон. 39-летний местный житель вместе с подельником варил наркотик в подвале коттеджа в Железнодорожном районе. Оборудование и рецепты они купили через интернет.
В ходе обыска в подвале изъяли 41 килограмм мефедрона, прекурсоры и лабораторное оборудование.
— Уголовное дело направили в суд. 39-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.