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В Воронеже в подвале коттеджа накрыли нарколабораторию

В ходе обыска в подпольной нарколаборатории изъяли 41 килограмм мефедрона.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже завершили расследование дела участника нарколаборатории, в которой делали мефедрон. 39-летний местный житель вместе с подельником варил наркотик в подвале коттеджа в Железнодорожном районе. Оборудование и рецепты они купили через интернет.

В ходе обыска в подвале изъяли 41 килограмм мефедрона, прекурсоры и лабораторное оборудование.

— Уголовное дело направили в суд. 39-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.