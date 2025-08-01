В Ташкенте грузовик устроил массовое ДТП: повреждено около 10 автомобилей

На кадрах — около десяти автомобилей, стоящих вдоль дороги с серьёзными повреждениями. Пользователи пишут, что все они стали жертвами одного ДТП: их задел грузовик, водитель которого не справился с управлением.
Инцидент прокомментировали в Управлении безопасности дорожного движения столицы.
По официальной информации, авария произошла 1 августа около 13:30 в Янгихаётском районе на улице Чоштепа. Виновником оказался грузовой автомобиль марки IVECO, который, потеряв управление, задел сразу несколько транспортных средств.
В числе поврежденных машин: Captiva, две Lacetti, Spark, Onix, Malibu-2, Cobalt, Hyundai и Tracker-2.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало то, что водитель грузовика потерял управление. В настоящее время сотрудники УБДД проводят проверку по данному факту.
Тем временем в соцсетях вовсю шутят о том, что ремонт всех задетых автомобилей обойдётся водителю грузовика в круглую сумму, а сам он теперь, вероятно, запомнит улицу Чоштепа надолго.