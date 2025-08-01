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В Уфе завели дело после избиения подростка из-за внешности

В Уфе подростки напали на 13-летнего школьника и избили его.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе неизвестные напали на школьника. Поводом стала его, по их мнению, неформальная внешность подростка. Хулиганам не понравился образ мальчика и накрашенные ногти. Нападавшие повалили юношу на землю и стали бить его ногами, позже они поспешили скрыться.

По сообщению СУ СКР по Башкирии, пострадавший школьник получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

— Следственный отдел по Советскому району Уфы уже возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас устанавливаются личности нападавших и выясняют все детали произошедшего, — сообщили в СК.

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