В Уфе завели дело после избиения подростка из-за внешности

В Уфе неизвестные напали на школьника. Поводом стала его, по их мнению, неформальная внешность подростка. Хулиганам не понравился образ мальчика и накрашенные ногти. Нападавшие повалили юношу на землю и стали бить его ногами, позже они поспешили скрыться.