На Южном Урале 94-летний водитель Peugeot спровоцировал страшное ДТП с грузовиком

Все произошло днем 1 августа в районе дома 36 по шоссе Дачное. Предварительно известно, что водитель 1931 года рождения управлял Peugeot 306, выезжая с территории автозаправки, не выполнил требования дорожного знака 2.4 ПДД РФ «Уступи дорогу».