На Южном Урале 94-летний водитель Peugeot спровоцировал страшное ДТП с грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Магнитогорске.
Все произошло днем 1 августа в районе дома 36 по шоссе Дачное. Предварительно известно, что водитель 1931 года рождения управлял Peugeot 306, выезжая с территории автозаправки, не выполнил требования дорожного знака 2.4 ПДД РФ «Уступи дорогу».
Выскочив на проезжую часть, он совершил столкновение со следовавшим по главной дороге грузовым «МАЗ», за рулем которого был 55-летний мужчина.
Далее транспортные средства улетели за пределы проезжей части, совершили наезд на электроопору, после чего грузовой автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель легковой машины скончался на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства.