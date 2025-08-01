Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Няню признали виновной в смерти младенца в Петербурге и отпустили

Женщина уронила новорожденного ребенка в ванную.

Источник: Комсомольская правда

Московский районный суд признал виновной женщину в причинении смерти малолетнего ребенка по неосторожности. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 15 октября 2024 года в квартире на улице Ленсовета, где обвиняемая во время купания выронила новорожденного ребенка рождения. Младенец ударился головой о бортик, из-за чего скончался.

— В ходе судебного процесса отец погибшего ребенка подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, — уточняется в сообщении.

Обвиняемая принесла извинения и выплатила компенсацию в размере 170 тысяч рублей. Однако суд не нашел оснований для прекращения дела, подчеркнув, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью.

В итоге суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание считается отбытым.