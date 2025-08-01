Няню признали виновной в смерти младенца в Петербурге и отпустили

Московский районный суд признал виновной женщину в причинении смерти малолетнего ребенка по неосторожности. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Инцидент произошел 15 октября 2024 года в квартире на улице Ленсовета, где обвиняемая во время купания выронила новорожденного ребенка рождения. Младенец ударился головой о бортик, из-за чего скончался.
— В ходе судебного процесса отец погибшего ребенка подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, — уточняется в сообщении.
Обвиняемая принесла извинения и выплатила компенсацию в размере 170 тысяч рублей. Однако суд не нашел оснований для прекращения дела, подчеркнув, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью.
В итоге суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание считается отбытым.