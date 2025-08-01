Пнувшего инвалида нижегородца арестовали на сутки

В ходе оперативных мероприятий они установили личность нарушителя. Им оказался 58-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу. Материалы дела были переданы в районный суд, который назначил нарушителю административный арест сроком на одни сутки.