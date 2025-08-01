Пнувшего инвалида нижегородца арестовали на сутки

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Инцидент был зафиксирован камерой видеодомофона на улице Богдановича. На записи видно, как неизвестный оскорбляет инвалида нецензурной бранью, а затем наносит ему удар ногой. Участковые уполномоченные отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, несмотря на отсутствие официального заявления от пострадавшего, самостоятельно инициировали проверку.
В ходе оперативных мероприятий они установили личность нарушителя. Им оказался 58-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу. Материалы дела были переданы в районный суд, который назначил нарушителю административный арест сроком на одни сутки.
Ранее сообщалось, что мигранта задержали за хулиганство на Бору.