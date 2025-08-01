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Любительница пьяной езды из Башкирии попросила о помиловании

В Башкирии могут помиловать женщину, лишившуюся машины за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по помилованию при главе Башкирии рассмотрела два ходатайства от осужденных. Одно из них было от имени жительницы Стерлитамака, получившей судимость из-за повторного вождения в нетрезвом виде.

Как рассказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, за это нарушение женщина получила 240 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля. Она полностью отработала положенные часы, но пока не может вернуть водительское удостоверение.

— Эта история должна послужить уроком. Комиссия поддержала ее прошение о помиловании, ведь женщина уже понесла наказание и вряд ли повторит свою ошибку, — пояснил Толкачев.

Второе ходатайство от бывшего полицейского, пытавшегося организовать наркобизнес, комиссия отклонила. Мужчина разработал схему интернет-продаж, но был задержан до начала реализации. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

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