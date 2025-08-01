Любительница пьяной езды из Башкирии попросила о помиловании

Как рассказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, за это нарушение женщина получила 240 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля. Она полностью отработала положенные часы, но пока не может вернуть водительское удостоверение.