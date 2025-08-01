В суд Казани направили дело организаторов финансовой пирамиды Frendex

Уточняется, что обвиняемые обещали высокую прибыль от инвестиций на платформе Frendex, которая работала как финансовая пирамида. Выплаты старым участникам шли за счет денег вновь привлеченных вкладчиков. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 135 млн руб. Другие участники группы проходят по отдельному уголовному производству.