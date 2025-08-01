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Пожар в Институте не повлиял на качество воздуха в Новосибирске

Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Источник: Om1 Новосибирск

1 августа 2025 года около 12:00 на территории Института прикладной физики СО РАН в Новосибирске произошло возгорание складского помещения площадью 50 квадратных метров.

«По данным администрации Советского района, возгорание на территории АО “Институт прикладной физики” на Арбузова ликвидировано. Пожарные завершили работы. Угрозы для жизни нет», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ближайшие жилые дома расположены в 500 метрах от места происшествия. Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии оперативно провели замеры качества атмосферного воздуха в близлежащих жилых зонах.

«По результатам исследований санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Условия окружающей среды на момент отбора проб способствовали минимизации распространения загрязняющих веществ на близлежащий район», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор продолжает мониторить экологическую обстановку в районе.