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Шок дня: В Кишиневе таксист под воздействием наркотиков пытался изнасиловать женщину прямо во дворе

Инцидент произошёл прошлой ночью на Буюканах.

Источник: Комсомольская правда

ШОК ДНЯ: В Кишиневе таксист пытался изнасиловать женщину прямо во дворе — пишет t.me/nemdnews.

Прошлой ночью на Буюканах на бизнесвумен Каролину Чекир едва не напал мужчина.

Возвращаясь домой пешком, она заметила следующую за ней машину. Сначала таксист предложил ей «поехать к нему», потом внезапно вышел из машины, догнал и попытался повалить на землю.

Женщину спас мужчина, услышавший крики с балкона.

Чекир утверждает, что игнорировала непристойные предложения водителя, но на него это не подействовало. Женщина также подозревает, что мужчина мог быть под воздействием наркотиков.

Подозреваемый был установлен и задержан. На данный момент он находится под стражей, — заявила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.