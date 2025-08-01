Шок дня: В Кишиневе таксист под воздействием наркотиков пытался изнасиловать женщину прямо во дворе

ШОК ДНЯ: В Кишиневе таксист пытался изнасиловать женщину прямо во дворе — пишет t.me/nemdnews.
Прошлой ночью на Буюканах на бизнесвумен Каролину Чекир едва не напал мужчина.
Возвращаясь домой пешком, она заметила следующую за ней машину. Сначала таксист предложил ей «поехать к нему», потом внезапно вышел из машины, догнал и попытался повалить на землю.
Женщину спас мужчина, услышавший крики с балкона.
Чекир утверждает, что игнорировала непристойные предложения водителя, но на него это не подействовало. Женщина также подозревает, что мужчина мог быть под воздействием наркотиков.
Подозреваемый был установлен и задержан. На данный момент он находится под стражей, — заявила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.