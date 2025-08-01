«Могло привести к смерти»: врачи Уфы спасли пациентку с шеечной беременностью

В Уфе спасли беременную женщину. Как рассказали в больнице № 18, женщина обратилась в женскую консультацию после задержки менструации, планируя встать на учет по беременности. Однако результаты УЗИ встревожили и медиков, и саму пациентку: обследование выявило шеечную беременность сроком 8−9 недель.