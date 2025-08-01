«Могло привести к смерти»: врачи Уфы спасли пациентку с шеечной беременностью

В Уфе спасли беременную женщину. Как рассказали в больнице № 18, женщина обратилась в женскую консультацию после задержки менструации, планируя встать на учет по беременности. Однако результаты УЗИ встревожили и медиков, и саму пациентку: обследование выявило шеечную беременность сроком 8−9 недель.
По словам медиков, это крайне опасное состояние, при котором эмбрион закрепляется в шейке матки.
— Такая патология угрожает жизни женщины из-за высокого риска внезапного кровотечения, — отметили в медучреждении.
Для спасения пациентки собрали команду лучших специалистов. Врачи разработали уникальный план операции, позволяющий сохранить репродуктивные органы. Сначала провели эмболизацию артерий для предотвращения кровопотери, затем аккуратно удалили плодное яйцо через шейку матки.
После успешной операции женщина четыре дня находилась под наблюдением медиков. При выписке врачи порекомендовали ей отложить планирование беременности на 3−4 месяца для полного восстановления организма.
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