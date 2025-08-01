Шопоголик-рецидивист попался в Усть-Илимске: парень обчистил спортивный магазин на 30 тысяч рублей

Модная история с криминальным уклоном развернулась в Усть-Илимске. Местный 26-летний стиляга решил обновить гардероб весьма оригинальным способом — просто забрал понравившуюся одежду, не расплатившись! Подробности раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сценарий преступления был прост как дважды два: парень пришел в магазин спортивных товаров, примерил брендовую одежду, упаковал ее в пакет и спокойно вышел мимо кассы.
Оперативники быстро вышли на след воришки после того, как в полицию поступило сообщение от представителей торговой сети. При задержании модник честно признался — захотел приодеться.
Оказалось, что это был не первый визит парня в магазин с подобными намерениями. Полицейские насчитали еще три случая воровства. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
Теперь моднику придется забыть о шопинге — на него завели уголовное дело по статье «Кража».