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Спасатели предупредили о пожаре вблизи трассы в Ростовской области, идет тушение

Стена дыма и огня: пожарные тушат траву вблизи трассы Ростов — Волгодонск.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области дым и огонь от ландшафтного пожара помещали проезду транспорта по участку трассы Ростов — Волгодонск. Дорога там сейчас перекрыта, ведется тушение, сообщают в донском управлении МЧС.

— Пожар полыхает на территории Мартыновского района, огонь разгорелся в районе 131 км. Сухая трава охвачена огнем вдоль дороги на площади в 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет, — уточняют в экстренном ведомстве.

На месте происшествия от РСЧС сейчас работают 30 человек, используется десять единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и шесть единиц техники.

Напомним, ранее о перекрытии участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск сообщили в Госавтоинспекции. Водителей попросили объезжать опасный участок двумя путями: в направлении Ростов — Волгодонск через поселок Зеленая Горка (120 км) и в направлении Волгодонск — Ростов через поселок Крутобережный Мартыновского района (132 км).

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