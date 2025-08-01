Спасатели предупредили о пожаре вблизи трассы в Ростовской области, идет тушение

В Ростовской области дым и огонь от ландшафтного пожара помещали проезду транспорта по участку трассы Ростов — Волгодонск. Дорога там сейчас перекрыта, ведется тушение, сообщают в донском управлении МЧС.
— Пожар полыхает на территории Мартыновского района, огонь разгорелся в районе 131 км. Сухая трава охвачена огнем вдоль дороги на площади в 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет, — уточняют в экстренном ведомстве.
На месте происшествия от РСЧС сейчас работают 30 человек, используется десять единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и шесть единиц техники.
Напомним, ранее о перекрытии участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск сообщили в Госавтоинспекции. Водителей попросили объезжать опасный участок двумя путями: в направлении Ростов — Волгодонск через поселок Зеленая Горка (120 км) и в направлении Волгодонск — Ростов через поселок Крутобережный Мартыновского района (132 км).
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