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Приехавший из Польши белорус спрятал от таможенников 65 тысяч монет

Внушительную коллекцию иностранных монет брестские таможенники нашли с использованием досмотрового комплекса.

Источник: ГТК Беларуси

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Водитель грузовика пытался незаконно переместить через границу Беларуси более 65 тысяч различных монет, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

По данным ГТК, 37-летний гражданин республики следовал на грузовике Volvo из Польши через пункт пропуска «Козловичи».

«Место сокрытия установили брестские таможенники с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса», — сказали в ГТК.

Общая стоимость обнаруженных 65,5 тысячи монет различных номиналов, годов выпуска и стран эмитентов составила свыше 60 тысяч рублей.

В отношении водителя за перемещение через таможенную границу товаров, подлежащих декларированию, с сокрытием от контроля Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП.

Мужчине за совершенное правонарушение грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1260 рублей) с возможной конфискацией коллекции.