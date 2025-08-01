Приехавший из Польши белорус спрятал от таможенников 65 тысяч монет

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Водитель грузовика пытался незаконно переместить через границу Беларуси более 65 тысяч различных монет, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
По данным ГТК, 37-летний гражданин республики следовал на грузовике Volvo из Польши через пункт пропуска «Козловичи».
«Место сокрытия установили брестские таможенники с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса», — сказали в ГТК.
Общая стоимость обнаруженных 65,5 тысячи монет различных номиналов, годов выпуска и стран эмитентов составила свыше 60 тысяч рублей.
В отношении водителя за перемещение через таможенную границу товаров, подлежащих декларированию, с сокрытием от контроля Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП.
Мужчине за совершенное правонарушение грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1260 рублей) с возможной конфискацией коллекции.