В Зеленограде дебошир укусил полицейского при задержании

Монтажник Влад Зарецкий привлек внимание правоохранителей, когда грубо нарушал общественный порядок. При попытке пресечь его действия мужчина оказал активное сопротивление и попытался сбежать. Когда нарушителя удалось настигнуть, он укусил за предплечье одного из полицейских, пытавшегося надеть наручники, после чего вновь убежал.