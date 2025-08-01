В Зеленограде дебошир укусил полицейского при задержании

Житель Зеленограда укусил сотрудника полиции при попытке задержания. Инцидент произошел вечером 28 июля возле корпуса № 1448, сообщает телеграм -канал «Осторожно, Москва».
Монтажник Влад Зарецкий привлек внимание правоохранителей, когда грубо нарушал общественный порядок. При попытке пресечь его действия мужчина оказал активное сопротивление и попытался сбежать. Когда нарушителя удалось настигнуть, он укусил за предплечье одного из полицейских, пытавшегося надеть наручники, после чего вновь убежал.
Дебошира вскоре нашли и задержали. На суде он признал свою вину, и Зеленоградский районный суд назначил ему 10 суток административного ареста.