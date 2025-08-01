Жительница Башкирии едва не ушла на дно Белой

В Бирске сегодня днем едва не утонула женщина. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, в экстренные службы поступил звонок с сообщением, что в районе лодочной станции у городского моста очевидцы заметили тонущую женщину.
К счастью, находившиеся рядом люди быстро пришли на помощь и вытащили пострадавшую из воды. В ведомстве отметили, что женщина отделалась испугом и медицинская помощь ей не понадобилась.
По словам спасателей, в том месте, где купалась женщина, стоят знаки, что место для отдыха и плавания не оборудовано.
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