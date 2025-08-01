Жительница Башкирии едва не ушла на дно Белой

В Бирске сегодня днем едва не утонула женщина. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, в экстренные службы поступил звонок с сообщением, что в районе лодочной станции у городского моста очевидцы заметили тонущую женщину.