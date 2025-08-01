Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии едва не ушла на дно Белой

В Бирске женщина едва не утонула в Белой.

Источник: Комсомольская правда

В Бирске сегодня днем едва не утонула женщина. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, в экстренные службы поступил звонок с сообщением, что в районе лодочной станции у городского моста очевидцы заметили тонущую женщину.

К счастью, находившиеся рядом люди быстро пришли на помощь и вытащили пострадавшую из воды. В ведомстве отметили, что женщина отделалась испугом и медицинская помощь ей не понадобилась.

По словам спасателей, в том месте, где купалась женщина, стоят знаки, что место для отдыха и плавания не оборудовано.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.