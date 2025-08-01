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Мост через реку Беседь подтоплен в Хотимском районе

Движение транспорта по подтопленному участку временно закрыто, для предупреждения выставлены знаки.

Источник: МЧС Беларуси

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Мост и участок дороги оказались подтопленными из-за повышения уровня воды в реке Беседь в Хотимском районе, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

По данным спасателей, рост уровня воды был вызван недавними сильными дождями в районе.

«Вблизи агрогородка Боханы произошло подтопление моста и участка прилегающей грунтовой дороги Боханы — Дубровка», — говорится в сообщении.

По информации управления, уровень воды над дорожным полотном составляет 10−15 сантиметров, а протяженность подтопленного участка — около 100 метров.

В МЧС уточнили, что в этом месте мост и участок дороги оказываются под водой каждый год при разливе реки.

В настоящее время движение автотранспорта по участку закрыто, для предупреждения автомобилистов выставлены соответствующие знаки. Жизнеобеспечение населения близлежащих деревень не нарушено, ведется мониторинг гидрологической обстановки.

В управлении сообщили, что в деревне Дубровка имеется объездная дорога через населенный пункт Беседовичи.