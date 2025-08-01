Мужчина, задержанный на въезде в Молдову с чемоданом с 550 тысячами евро, получил тюремный срок: Все деньги конфискованы в пользу государства

Пойманный с 540 000 евро, спрятанными в чемодане в багажнике его роскошного автомобиля, был приговорён к тюремному заключению — пишет t.me/nemdnews.
Апелляционный суд отменил первоначальный оправдательный приговор и вынес новое решение.
Обвиняемый получил 5 лет лишения свободы, из которых 2 года и 6 месяцев он должен отбыть в тюрьме. Суд также постановил конфисковать всю сумму в 540 000 евро в пользу государства.
Однако Прокуратура по борьбе с организованной преступностью не согласна с приговором и намерена обжаловать его в Высшей судебной палате. Прокуроры требуют также конфисковать стоимость автомобиля и 10 000 евро — разницу между общей незаконно перевезённой суммой и той, что была конфискована.
Напомним, случай произошел утром в четверг, 5 октября 2023, когда 60-летний мужчина за рулем роскошного автомобиля заявил таможне, что ему нечего декларировать. Однако таможенники решили досмотреть машину, и в багажнике был обнаружен чемодан с более чем полумиллионом евро.
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