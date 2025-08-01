Мужчина, задержанный на въезде в Молдову с чемоданом с 550 тысячами евро, получил тюремный срок: Все деньги конфискованы в пользу государства

Однако Прокуратура по борьбе с организованной преступностью не согласна с приговором и намерена обжаловать его в Высшей судебной палате. Прокуроры требуют также конфисковать стоимость автомобиля и 10 000 евро — разницу между общей незаконно перевезённой суммой и той, что была конфискована.