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В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе и въехала в припаркованное авто на юго-западе Москвы, женщина-пешеход погибла, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, на Вильнюсской улице, в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством», — говорится в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.