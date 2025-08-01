В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек

«По предварительным данным, на Вильнюсской улице, в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством», — говорится в сообщении.
В столичной Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии женщина-пешеход скончалась от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.