В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек

«По предварительным данным, на Вильнюсской улице, в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством», — говорится в сообщении.