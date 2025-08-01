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На Бали задержаны двое россиян вымогавшие деньги у туристов

На Бали задержана преступная группа, состоявшая из двух россиян и двух сотрудников иммиграционной службы. Их подозревают в вымогательстве денег у иностранных туристов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Полиция Бали назвала двух граждан России и двух сотрудников иммиграционной службы подозреваемыми по делу о вымогательстве и угрозах в отношении десятков иностранных граждан, отдыхающих на острове. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara.

По словам генерального инспектора Даниэля Адитьяджаи, итоги расследования подтверждены признательными показаниями четырех задержанных. Среди них — граждане России Юрий Витценко и Илья Шкутов.

Согласно данным полиции, группа злоумышленников действовала по отработанной схеме. Двое россиян выискивали потенциальных жертв среди иностранных туристов, а двое сотрудников иммиграционной службы угрожали им арестом или депортацией, требуя деньги.

Как уточнил инспектор Адитьяджая, подозреваемые зачастую похищали отдельных жертв.

Уже выявлено 27 эпизодов вымогательства, произошедших с января по июль 2025 года. Большинство жертв — иностранцы, которые уже покинули Бали. Преступления совершались преимущественно в районах Денпасара, Бадунга и Гианьяра. Расследование продолжается, и число пострадавших может вырасти.

Группа была задержана после обращения в полицию 42-летнего гражданина Литвы, который сообщил о нападении, шантаже и угрозах физической расправы.