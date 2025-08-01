На Бали задержаны двое россиян вымогавшие деньги у туристов

Полиция Бали назвала двух граждан России и двух сотрудников иммиграционной службы подозреваемыми по делу о вымогательстве и угрозах в отношении десятков иностранных граждан, отдыхающих на острове. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara.