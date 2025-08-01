В Уфе мошенничество с подвалами нанесло ущерб в 19 млн рублей

В Уфе прокурорская проверка в Ленинском районе выявила аферу с общедомовым имуществом. Как показала проверка, неизвестные подделали документы на три нежилых помещения в подвале многоэтажки по улице Мусы Карима.
Следователи выяснили, что мошенники изготовили фальшивые договоры инвестирования и акты приема-передачи на 350 квадратных метров подвальных площадей. На основании этих бумаг одна из жительниц Уфы незаконно оформила право собственности на помещения.
Прокуроры установили, что при строительстве дома такие сделки не заключались, а собственники квартир не принимали решений о передаче общего имущества. В результате мошеннических действий ущерб составил более 19 миллионов рублей.
— После передачи материалов в следственные органы было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов, — добавили в прокуратуре.
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