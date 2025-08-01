Пара психологов: что известно о матери, бросившей сына в коляску в Подмосковье

— Ребенок все время ходил за коляской, за ручку, потому что на этом объекте машины ездят везде. Он (мальчик — прим. «ВМ») просто взял и побежал, не оглядываясь. Она (мать — прим. «ВМ») ему кричала, по имени его окликала. Он никак не реагировал и уже начинал подбегать к дороге, — пояснил мужчина.