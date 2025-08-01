Пара психологов: что известно о матери, бросившей сына в коляску в Подмосковье

В Подмосковье ищут мать, которая бросила ребенка в коляску и несколько раз ударила его по лицу на глазах очевидцев. Женщина оказалась именитым гештальт-психологом и основательницей университета. Год назад она набросилась с кулаками на сотрудницу отеля. Подробности этого инцидента и детали биографии скандальной матери — в материале «Вечерней Москвы».
Избиение ребенка.
Инцидент произошел вечером в четверг, 31 июля, в подмосковном Красногорске. Жители жилого комплекса «Ильинские луга» заметили во дворе женщину, гулявшую с ребенком. В какой-то момент мать взяла малыша на руки и с силой бросила его в коляску, а затем несколько раз ударила по лицу.
Видео жестокого обращения с ребенком быстро разлетелось по соцсетям и вызвало волну критики. Вскоре муж матери, попавшей на видео, поспешил оправдать супругу.
— Ребенок все время ходил за коляской, за ручку, потому что на этом объекте машины ездят везде. Он (мальчик — прим. «ВМ») просто взял и побежал, не оглядываясь. Она (мать — прим. «ВМ») ему кричала, по имени его окликала. Он никак не реагировал и уже начинал подбегать к дороге, — пояснил мужчина.
Он добавил, что ребенок грызет ногти, из-за чего у него появляются ранки на руке. В тот злополучный день мать вовсе не била мальчика, а просто убрала его руку ото рта.
— Я уверен, что никаких травм, ничего с ребенком нет, потому что она всегда свои силы измеряет. Понятное дело, что это выглядит ужасно, но на самом деле ее тоже можно понять, — рассуждает отец.
Кем оказалась мать.
Женщиной, бросившей ребенка в коляску, оказалась психолог с 30-летним стажем Татьяна Саморукова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В 2023 году Саморукова открыла Международный университет психологии и психотерапии в московском районе Северное Чертаново. Это негосударственная организация.
Муж Татьяны Саморуковой Константин тоже психолог с 20-летним стажем. Он преподает в университете своей супруги и работает гештальт-терапевтом в Московском институте гештальта и психодрамы.
Нападение на сотрудницу отеля.
В мае 2024 года Татьяна Саморукова оказалась в центре другого скандала. Психолог устроила дебош в отеле в Москве, где она семь лет жила с мужем. По данным Telegram-канала Mash, женщина попросила сотрудников прибраться в ее номере. Когда уборка была закончена, Саморукова якобы пришла на ресепшен и стала возмущаться, что сотрудники не убрали номер мужа.
Когда администратор начала снимать кричащую Саморукову на видео, та тоже включила камеру и стала оскорблять сотрудницу отеля.
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— Вот эта овца не будет здесь работать никогда… Ты здесь без году неделя, не надо себя так вести, — заявила она.
Затем психолог попыталась ударить администратора, но та увернулась. Тогда Саморукова схватила со стола переносной кассовый аппарат и бросила им в сотрудницу, попав ей в плечо. Затем она принялась угрожать девушке убийством.
Наказание за побои.
После инцидента с брошенным в коляску ребенком прокуратура организовала доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
— Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Если подобный инцидент произошел в семье Саморуковой впервые, то на первый раз ее могут оштрафовать на 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей и не привлекать к уголовной ответственности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин.
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— Этим вопросом скорее должна заниматься не прокуратура, а органы опеки. Так как эта история получила резонанс, опека может проверить эту семью на факт жестокого обращения с детьми. Пока что с матерью могут просто поговорить о недопустимости такого поведения, но если женщина продолжит терроризировать ребенка, то будет рассматриваться вопрос о его изъятии из семьи, — объяснил юрист.
Похожая история произошла в Мытищах, где двое сыновей мигрантов избили 11-летнего школьника на глазах у своей матери. Женщина посмотрела на происходящее, а затем усадила сыновей в машину и уехала. Потерпевшему диагностировали сотрясение мозга.
А в Ленобласти задержали мать, которая выгнала троих детей жить в баню за провинности. Сама женщина жила в квартире умершего мужа, употребляла наркотики и страдала от алкоголизма. У нее также есть две старшие дочери — одна из них планирует усыновить братьев.