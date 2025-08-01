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В Шымкенте нашли пропавшего подростка

К поискам были привлечены беспилотные летательные аппараты.

Источник: МЧС РК

В городе Шымкенте поступило сообщение о том, что подросток 2012 года рождения ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся, передаёт BAQ.kz.

По информации МЧС, поисковые мероприятия проводились в районе жилого массива Маятас, Енбекшинского района. К поискам были привлечены специально оснащённые группы, в том числе беспилотный летательный аппарат и кинологический расчёт.

Спасатели обследовали прилегающую территорию и обнаружили пропавшего ребёнка на расстоянии около 5 километров от места жительства.

«Медицинская помощь мальчику не потребовалась. Подросток благополучно был передан родителям», — сообщили спасатели.