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На Южном Урале в ДТП на трассе М-5 погибла пенсионерка и пострадали двое

На трассе М-5 под Миассом легковушка залетела под грузовик.

Водитель ВАЗа 12-й модели столкнулся с грузовиком Green на трассе М-5 под Миассом. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, в ДТП погибла 75-летняя пассажирка легковушки.

По данным ведомства, авария произошла около 13:30 часов на 1756 км трассы М-5. Водитель легковушки сначала снес знак аварийной остановки, а затем на скорости врезался в грузовик, который стоял на дороге.

— Установлено, что грузовой автомобиль находился на проезжей части и был обозначен знаком аварийной остановки, так как ранее совершил столкновение с автомобилем Mazda, — уточнили в ГАИ Челябинской области.

Травмы получили водитель легковушки и 10-летняя девочка, которая ехала вместе с ним и погибшей женщиной. Пострадавшие госпитализированы в больницу.