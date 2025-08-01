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Ребенок выпал в Темиртау из окна третьего этажа

Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Темиртау. С множественными травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, сегодня, 1 августа 2025 года, в Темиртау по улице Тищенко из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, выпал ребенок 2020 года рождения.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. С политравмами он госпитализирован в больницу.

Пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Спасатели предупредили казахстанцев, что в целях недопущения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, департамент по чрезвычайным ситуациям призывает:

  • Не оставлять детей без присмотра;
  • Окна квартир, где есть дети, следует оборудовать специальными защитными устройствами;
  • Блокировать оконные ручки. Так ребенок не сможет открыть окно самостоятельно;
  • Никогда не надеяться на защиту от выпадения с помощью противомоскитных сеток. У детей создается иллюзия преграды и они прислоняются к ним, выпадая наружу вместе с ними;
  • Всегда отодвигать от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник окна или балкона.

30 июля в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа. По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.