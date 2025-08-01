Ребенок выпал в Темиртау из окна третьего этажа

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, сегодня, 1 августа 2025 года, в Темиртау по улице Тищенко из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, выпал ребенок 2020 года рождения.
По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. С политравмами он госпитализирован в больницу.
Спасатели предупредили казахстанцев, что в целях недопущения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, департамент по чрезвычайным ситуациям призывает:
- Не оставлять детей без присмотра;
- Окна квартир, где есть дети, следует оборудовать специальными защитными устройствами;
- Блокировать оконные ручки. Так ребенок не сможет открыть окно самостоятельно;
- Никогда не надеяться на защиту от выпадения с помощью противомоскитных сеток. У детей создается иллюзия преграды и они прислоняются к ним, выпадая наружу вместе с ними;
- Всегда отодвигать от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник окна или балкона.
30 июля в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа. По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.