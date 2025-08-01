Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе иномарка врезалась в бетонные блоки

В Уфе водитель авто устроил жесткое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе около часа ночи на улице Пугачева произошла серьезная авария, в которой пострадал человек. «Тойота Королла», ехавшая от Нагаевского шоссе в сторону улицы Геофизиков, влетела в бетонные ограждения, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В результате аварии пассажир машины получил травмы различной степени тяжести. Медики экстренно доставили пострадавшего в больницу.

Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают личность водителя и все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.