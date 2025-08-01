В Уфе иномарка врезалась в бетонные блоки

В Уфе около часа ночи на улице Пугачева произошла серьезная авария, в которой пострадал человек. «Тойота Королла», ехавшая от Нагаевского шоссе в сторону улицы Геофизиков, влетела в бетонные ограждения, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В результате аварии пассажир машины получил травмы различной степени тяжести. Медики экстренно доставили пострадавшего в больницу.
Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают личность водителя и все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начато разбирательство.
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