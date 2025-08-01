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В Башкирии 34-летний мужчина за рулем ВАЗ разбился насмерть в ДТП с грузовиком

На трассе в Башкирии произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

Ночная авария на 21-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе Башкирии унесла жизнь 34-летнего мужчины. По информации ГАИ республики, житель Альшеевского района, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Скания».

Как выяснилось, большегруз остановился на запрещающий сигнал светофора в зоне проведения дорожных работ. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель «четырнадцатой» скончался на месте от полученных травм.

По факту ДТП начато разбирательство.

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