В Башкирии 34-летний мужчина за рулем ВАЗ разбился насмерть в ДТП с грузовиком

Ночная авария на 21-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе Башкирии унесла жизнь 34-летнего мужчины. По информации ГАИ республики, житель Альшеевского района, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Скания».
Как выяснилось, большегруз остановился на запрещающий сигнал светофора в зоне проведения дорожных работ. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель «четырнадцатой» скончался на месте от полученных травм.
По факту ДТП начато разбирательство.
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