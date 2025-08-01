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Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области мужчина и 18-летний парень погибли при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — подчеркнул Гладков.

Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.

На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.