Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

«Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», — написал он.